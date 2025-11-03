L'Inter ha pubblicato orari e date ufficiali delle attività della vigilia di Inter-Kairat, in programma mercoledì sera alle 21 al Meazza e valevole per la quarta giornata del girone di Champions League. Ecco il dettaglio:

Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 18:00 Conferenza Stampa ufficiale Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano

Ore 19:00 Allenamento Kairat Almaty | Stadio San Siro, Milano