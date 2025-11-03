Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'autogol del veronese Martin Frese (al 92’ 59”) è il più tardivo di cui ha mai beneficiato l’Inter in Serie A. E la squadra di Chivu è anche quella che ha beneficiato del maggior numero di autogol (4) nel 2025 in Serie A.

In aggiunta, una curiosità: l’ultimo gol più tardivo a favore dell’Inter in Serie A era stato addirittura quello di Davide Frattesi (94’19”) contro l’Udinese, l’8 aprile 2024.