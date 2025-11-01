Ottima vittoria per l'Inter Primavera di Carbone. In casa, i nerazzurri han battuto per 4-0 il Frosinone, sbloccando la partita nel primo tempo e correndo pochissimi rischi nella ripresa. Ecco chi ha convinto maggiormente nella grande prestazione del Konami Football Center.

RISING STAR

Cerpelletti: Un'ora di livello assoluto, da 8 in pagella. Schierato nel primo tempo come mezzala di destra, dà dinamismo e qualità alla manovra nerazzurra, dominando la partita. Il gol, poi, è una prodezza, oltre a indirizzare una gara che si sarebbe potuta rivelare insidiosa con il passare dei minuti. Grandissima prestazione del capitano della Primavera dell'Inter.

UP

Zouin: L'esterno marocchino è travolgente. Il gol finale è la ciliegina sulla torta dopo una partita in cui ha fatto impazzire Ndoye. Non è un caso che proprio dalla sua parte siano arrivati quasi tutti i pericoli corsi dal Frosinone.

Iddrissou: Entra e fa la differenza, con un gol e un assist che mostrano tutto il suo strapotere fisico. Il bottino personale avrebbe potuto essere ben più ricco, con un paio di occasioni sprecate, ma l'impatto sulla partita è clamoroso. Presto potrebbe essere pronto anche per trovare più continuità con l'Inter U23.

Taho: Difficile scegliere un solo nerazzurro per l'ultimo posto in top di giornata, vista la performance di altissimo livello della squadra di Carbone. Il portierino però ha messo lo zampino sulla partita quando si era ancora sul 2-0, pochi istanti prima del gol di Iddrissou. Provvidenziale una sua grandissima parata su Toci, che ha consentito alla squadra di mantenere il doppio vantaggio e poi di dilagare.