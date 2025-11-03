"State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto, noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall'inizio della stagione e continuiamo ad averle e vedo la classifica e c'è il Napoli lì. Noi sentiamo solo critiche, c'è stato un pompamento assurdo di aspettative, dovevamo ammazzare di qua e di là, chi arrivava doveva cambiare la prospettiva della squadra...". È ancora una volta un fiume in piena l'allenatore del Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

È una partita da dentro o fuori?

"Noi abbiamo trovato un'alternativa importante in un'unica partita, con l'Inter, quando Hojlund era fuori, schierando Neres davanti per sfruttare la sua velocità e credo abbia funzionato. Anche col Como abbiamo provato ad affiancare Neres alla punta per poi tornare al 4-3-3. Non cambia l'idea. Domani c'è una partita in cui possiamo rimettere in sesto la classifica in Champions, ma è un avversario forte. Quando parlo del tifoso napoletano che non deve farsi prendere in giro parlo proprio delle voci messe in giro ad arte per cercare di creare aspettative assurde verso la squadra o per ammazzarla. Il popolo napoletano deve restare sempre compatto con la squadra, tapparsi le orecchie, il tifoso napoletano è un sognatore e da fuori lo sanno che basta poco per pompare e ammazzare e far venire la depressione. Restiamo compatti. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell'ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura".

Gli arbitraggi europei le sembrano superiori a quelli della Serie A?

"Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione. Ripeto, dispiace perché vedi a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo... io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione, io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto! Se lo chiami dici ci sarà un errore, in alcune situazioni avevano invece deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto non come in passato".