Stefano Sorrentino parla a La Domenica Sportiva del primo gol segnato ieri dall'Inter a Verona. "Il fatto che Chivu dia meriti a Palombo ti fa capire l'importanza dello staff. C'è da dire che le palle inattive spesso risolvono. Era però lampante il buco lì dietro. Si vedeva che era preparato".

"Di certo - aggiunge - il corner l'ha calciato forse il miglior centrocampista in Europa, l'Inter senza Calhanoglu è un'altra cosa. Una palla così la mette solo un campione".

Data: Lun 03 novembre 2025 alle 15:45
Autore: FcInterNews Redazione
