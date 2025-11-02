Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona, ha analizzato la prestazione della sua Inter e fatto il punto sulla situazione degli infortunati. “Loro hanno velocità e intensità, sapevamo che quello fosse il loro punto forte. Hanno qualità e un buon mix tra fisico e tecnica a centrocampo. La partita da fare era questa. Dal punto di vista mentale e fisico abbiamo l’obbligo di portare il meglio di noi in campo. Dopo il 2-1 l’abbiamo fatto, perché le partite non si vincono solo con la bellezza, ma anche con la voglia e un po’ di bagarre.”

Alla domanda sulle difficoltà dell’Inter quando l’avversario alza il ritmo, Chivu ha spiegato: “Siamo rimasti sorpresi quando il Verona ha cambiato atteggiamento, lì abbiamo sbagliato perché dovevamo cercare più appoggi. Ma abbiamo mantenuto lucidità. Due mesi fa, una partita così l’avremmo forse persa. Sono contento perché la vittoria nasce sempre dall’atteggiamento. Poi, se la fortuna ti dà una mano, meglio.”

Due parole sugli infortunati e non: "Frattesi sì è al 100%, abbiamo scelto così pensando agli avversari che affrontavamo. Con la Fiorentina con Barella e Sucic è andata bene. Oggi con Zielinski. Davide avrà il suo momento. Ha superato qualche problema post gara in Belgio. Marcus è pronto, un po' indietro di condizione. Abbiamo preferito non portarlo perché oggi non lo avrei messo nemmeno se fosse venuto giù il cielo. Voglio giocatori integri, ho avuto problemi in carriera: se li metti dentro con tre allenamenti il rischio di farsi male è alto ed è un errore che non farò mai".