Giampaolo Pazzini elogia, dagli studi di Pressing, il lavoro di Chivu. "Non mi aspettavo una media punti così perché era complicata, l'Inter veniva da un'annata difficile, un Mondiale per club con problemi di spogliatoio. Non era semplice".

"Mi piace tantissimo l'impatto che ha, anche nella comunicazione - dice Pazzini riguardo al tecnico interista -. Vedo anche con Lautaro: c'è magari un motivo per cui non lo toglie adesso perché è stato giocatore e sa come funzionano certe dinamiche. Ha creato un'empatia tale che fa la differenza, ma è anche uno che se ci sono da dire delle cose le dice. L'argentino senza gol? Un caso, perché in Champions e in nazionale ha fatto gol. Le prestazioni sono sempre di livello, è chiaro poi che gli si chiedano i gol. Ha sempre avuto delle pause durante l'anno".

Pazzini si sofferma anche sulla rete di Zielinski. "Il primo gol dell'Inter è di una qualità fotonica. Era tantissimo tempo che non vedevo un gol con una qualità così. Del passaggio e della conclusione".