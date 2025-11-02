Acceso confronto tra Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Dee Jay dopo le polemiche arbitrali scoppiate in seguito a Milan–Pisa e all’ultima gara della Roma.

Il telecronista di Sky ha espresso un duro giudizio sull’attuale classe arbitrale: "Vedo un’ignoranza di fondo nelle conoscenze giuridiche: non sanno come applicare una norma e cambiano atteggiamento da domenica a domenica. Non è possibile che ciò che è gol per il Milan venga annullato alla Roma la settimana dopo. Le regole non possono cambiare in corsa".

Caressa ha criticato la discrezionalità nell’interpretazione dei falli di mano e delle distanze: "La distanza non può essere un concetto giuridico, non si può decidere a occhio. Gli arbitri sono spaventati e si aggrappano alla regola senza seguire la logica del gioco. Rocchi ci sta provando, ma il sistema è nel caos. E intanto sappiamo tutti che Orsato è in pectore come nuovo designatore".

A replicare è stato Zazzaroni, che ha condiviso le preoccupazioni per la confusione generale ma ha spostato il focus sulle dinamiche interne all’AIA: "Quando cambia la presidenza di un’istituzione come l’AIA e resta il designatore - che per me è il più bravo - si crea instabilità. E la confusione si vede".