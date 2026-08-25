Lautaro Martinez si prepara a salire sul podio dei migliori marcatori all-time della Serie A con la maglia dell'Inter. L'attaccante, come ricorda oggi Il Giorno, è a una sola rete da Istvan Nyers, terzo nella speciale classifica.

"Dei 175 centri di Lautaro Martinez con l’Inter, 132 sono arrivati in campionato - ricorda il quotidiano -. Un altro ancora e verrà appaiato Istvan Nyers, cannoniere degli anni ’50 che vinse due Scudetti sotto la presidenza Masseroni (l’allenatore era Alfredo Foni). A 138, non molto distante, c’è anche il secondo posto di Benito Lorenzi, che di Nyers è stato compagno di squadra. Anche nella sua prima stagione, quella dello “svezzamento“, il “Toro“ è arrivato a sei centri in A e nove complessivi, successivamente non è mai andato sotto quota dodici".

Diverso il discorso nella graduatoria riguardante tutte le competizioni. "Lautaro è terzo, per arrivare alla seconda piazza di Altobelli (209) gli mancano 34 esultanze. Meazza, sempre lui, è a 284. Un puntino lassù. Ma è anche vero che gli anni sono ancora 29. Il tempo, volendo, è dalla parte dell’argentino".