Lo stadio Dino Manuzzi di Cesena non è foriero di soddisfazioni per l'Inter Under 17 di Samir Handanovic come lo è stato per l'Under 18 di Simone Fautario che nell'impianto romagnolo ha conquistato lo Scudetto: si ferma in semifinale la corsa dei nerazzurri, battuti per 3-1 dalla Juventus. Bianconeri che passano in vantaggio sul finire del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Paonessa, trovano il pareggio con Matarrese nella ripresa ma poco dopo rimangono in dieci per l'espulsione del capitano Donato. Si va ai supplementari dove la Juve chiude i conti con la doppietta di Corigliano che vale l'accesso alla finale con l'Empoli.