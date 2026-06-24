Il Ghana gioca una gara molto attenta, alza un muro che regge molto bene alle iniziative dell'Inghilterra, e alla fine strappa uno 0-0 nel match andato in scena a Boston. La squadra di Thomas Tuchel va vicina alla marcatura soprattutto nella ripresa, quando prima Benjamin Asare neutralizza una concusione di Bukayo Saka poi prima Nico O'Reilly poi Harry Kane si divorano la rete a stretto giro di posta. Il Ghana ha una grande occasione con Prince Adu ma alla fine si tiene stretto questo punto che gli permette di ipotecare i sedicesimi. Inghilterra che dopo la vittoria al debutto contro la Croazia ha fatto un passo indietro.