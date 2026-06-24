"Sono stanco capo". Nessuno lo direbbe con le stesse motivazioni di John Coffey ne 'Il miglio verde', ma questa frase, diventata oggi un meme, si può perfettamente adattare al tifoso interista. Ieri doveva essere il giorno di Marco Palestra all'Inter. Almeno così è iniziato, tutti gli esperti concordi sulla chiusura nel giro di poche ore. A tanto così dallo 'Here we go'. Invece chi ha scelto di dedicarsi ad altro nel pomeriggio, sognando il 21enne di Buccinasco volare sulla fascia destra nerazzurra, la sera se l'è ritrovato diretto verso Londra. In barba al progetto, in barba ai compagni di Nazionale, in barba al ritorno a casa, in barba alla titolarità garantita: basta un'offerta da oltre 6 milioni di euro e di ognuno dei sopra citati concetti si può serenamente fare un bel sacchetto compostabile e gettarlo senza troppi pensieri. E comunque, come dargli torto...
Ad oggi la situazione è questa: il rilancio del Chelsea ha colpito nel segno, tanti, troppi soldi per rifiutarli. E anche se l'Atalanta sembrava orientata a rispettare la parola data all'Inter (apprezzamento), lato giocatore il dubbio non si è insinuato, ha letteralmente abbattuto un portone blindato. Legittimo, ci mancherebbe, si tratta pur sempre di professionismo che va valorizzato economicamente. E ancora una volta il tifoso interista si ritrova sottratto dalle mani un giocatore che ormai vedeva vestito di nerazzurro. Esattamente quel giocatore che serviva come il pane dopo la voragine lasciata da Denzel Dumfries a destra, la classica priorità da cui non si scappa.
Non si tratta di mettere il carro davanti ai buoi, semplicemente è una inevitabile riflessione dopo gli ultimi accadimenti. Con il senno di poi, forse sarebbe stato più saggio muoversi qualche giorno prima, con la consapevolezza che senza quel rilancio l'Atalanta non avrebbe mai ceduto. Non tutti i piatti cucinati a fuoco lento risultano buoni, se c'è un budget a disposizione va messo e stop perché in Viale della Liberazione erano tutti consapevoli dell'interesse dalla Premier League per l'esterno del 2005. Ma forse l'hanno sottovalutato, forti del sì del giocatore e di tempistiche che, ingenuamente, sembravano ideali per concludere l'affare. Lezione che va imparata a memoria: gli inglesi possono inserirsi in qualsiasi momento e offrire più di te. Colpa di un sistema internazionale drogato a cui nessuno pare voglia porre rimedio. Ma tant'è.
Troppe volte la nostra dirigenza, che ha sempre operato benissimo in situazioni estreme (a Cesare quel che è di Cesare) e aveva decisamente alzato l'asticella con l'Atalanta, si è fatta bruciare al fotofinish appoggiandosi sulla disponibilità del giocatore. Come se gli stessi non fossero volubili soprattutto di fronte al 'grano'. Spiace ribadirlo, ma sul mercato vince chi si muove prima degli altri e non attende lo sconticino, ma chiude rapidamente con il nero su bianco. E ha poco senso lamentarsi con agenti che si rimangiano la parola di fronte a offerte migliori, negli affari funziona così. Piuttosto, si può prendere nota ed evitare di fare ulteriori operazioni con chi cambia direzione all'ultimo momento. Non ci si deve più sorprendere, insomma, ma farsi furbi dopo varie situazioni simili: Bremer aveva detto sì, poi è andato alla Juventus; Lookman aveva detto sì, poi è finito 6 mesi dopo all'Atletico Madrid. E cosa dire di Skriniar e Lukaku, per i quali c'era chi metteva la mano sul fuoco?
L'Inter adesso dovrà trovare un'alternativa a Palestra, la prima scelta, il colpo di mercato designato. E lo sanno tutti che chiunque arriverà sarà un piano B, checché venga 'venduto' come un grande innesto. C'è tanta amarezza in questo momento tra i tifosi interisti, che solo pochi giorni fa si sono visti sbattere la porta in faccia per Curtis Jones (arriverà un altro club a offrire 40 milioni e se lo porterà via, si accettano scommesse) e sono ancora appesi alla flebile speranza di vedersi regalato Nico Paz, soprattutto dopo una delusione inattesa. Palestra è andato dopo settimane di aspettative, good luck. E noi tutti in questo momento ci sentiamo come John Coffey.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 U17, fine della corsa per l'Inter di Handanovic: la Juve vola in finale
- 23:35 fcinAgbonifo, futuro già definito: il ragazzo resterà nell'U23 di Vecchi
- 23:15 fcinEsposito e Bisseck, incontri importanti in questi giorni
- 23:00 SM - Palestra ha già parlato con Xabi Alonso. Domani il summit ufficiale
- 22:55 Romano: "Chelsea, Palestra erede di Cucurella. E la cifra coincide"
- 22:35 Conte o Mancini CT? Fabio Capello vota l'ex tecnico del Napoli
- 22:20 Moretto: "Palestra-Chelsea, differenza abissale sull'ingaggio con l'Inter"
- 22:15 Infantino: "Alla finale dei Mondiali ci sarà anche Donald Trump"
- 22:00 Verso la fase a eliminazione, la FIFA vuole cambiare le regole per i rigori
- 21:50 Montolivo: "Palestra, Inter troppo lenta. E poi arrivano gli squali"
- 21:40 Capello: "Palestra perso, per l'Inter colpo difficile da riparare"
- 21:35 Rivivi la diretta! INTER-PALESTRA, è FINITA? SORPASSO CLAMOROSO del CHELSEA: la nostra LIVE REACTON
- 21:30 Palestra-Chelsea, il DS Genoa Lopez: "Un merito ribattere alla Premier"
- 21:21 Palestra-Chelsea, arriva l'offerta ufficiale. L'Inter ha detto no al rilancio
- 21:14 Di Marzio: "Palestra, l'Inter ora è pessimista". Nico Paz per consolarsi?
- 21:05 Benvenuto, CR7! Doppietta dell'asso portoghese nel 5-0 all'Uzbekistan
- 20:56 La GdS sicura: l'Inter saluta Marco Palestra. Arriva il sì al Chelsea
- 20:49 Palestra vuole l'Inter? E il Chelsea parla con l'Atalanta. Preparando il raise
- 20:40 Due giornate speciali per Inter Academy Rockers con Beppe Baresi
- 20:25 Janmaat non ha dubbi: "Non conosco terzini migliori di Dumfries"
- 20:10 Kamate: "Chivu mi ha cambiato ruolo. E da esterno di diverto un sacco"
- 20:05 PALESTRA-INTER, non è CHIUSA! INCONTRO a MILANO, si INSERISCE il CHELSEA: da COLPACCIO a INCUBO?
- 19:55 Abodi: "Rinnovo consiglio FIGC? A contare saranno le azioni concrete"
- 19:40 Ronaldo esalta il Mondiale di Messi: "Io a 38 anni pesavo 120 chili"
- 19:25 videoLautaro non segna ma lascia il segno... su un povero fotografo!
- 19:10 L'Inter vede Lucci: c'è l'offerta per Palestra. Pericolo Chelsea
- 19:05 Vecchie conoscenze si affacciano in sede: c'è l'ex agente di Maicon
- 18:57 Palestra, non è oggi il giorno della chiusura: i dettagli ancora da limare
- 18:46 Dalla Germania un'idea per i giovani: nasce la Talent Series U21
- 18:31 Marazzina ricorda il gol all'Inter a San Siro: "Vieri segnò di tibia, e io..."
- 18:17 Thuram, debutto Mondiale e complimenti a Chivu: "Ha rinnovato? Bravo!"
- 18:03 Suker: "Sucic e Baturina i migliori della nuova generazione croata"
- 17:45 Il Bayern Monaco torna su Bisseck. Falk: "Inter già contattata"
- 17:17 fcinCon il sì di Baccin, Chivu vuole dare una chance a Maye
- 16:45 Carraro su Calciopoli: "Non è vero che la Juve vinse gli scudetti per Moggi"
- 16:31 Simonelli: "Malagò presidente FIGC risultato che dà grande soddisfazione"
- 16:17 Inter Women, saluta Piovani: per la sostituzione pronto Sassarini
- 16:02 In Turchia - Galatasaray freddo su Calhanoglu. Colpa del... Fenerbahçe
- 15:50 Zanetti: "Inter, la Champions da vicepresidente sogno da realizzare"
- 15:35 Como, suggestione Icardi per la stagione della Champions League
- 15:22 Fair Play Menarini, anche Milito e Butragueño tra i protagonisti
- 15:10 Croazia-Panama, Sucic dovrebbe iniziare dalla panchina
- 14:56 L'Inter U17 in semifinale: oggi alle 20.30 la partita contro la Juventus
- 14:43 UFFICIALE - Gattuso riparte dalla panchina della Lazio
- 14:30 Pirateria, nel 2025 persi 2,3 miliardi di euro e 11 mila posti di lavoro
- 14:16 Rangnick sul rigore procurato da Lautaro: "Si può interpretare come ha fatto l'arbitro"
- 14:01 Palestra-Inter, Agostinelli frena: “Cifre fuori mercato per un terzino”
- 13:48 Ascari: "Con Palestra, Solet e un centrocampista Inter ancora più forte"
- 13:39 Palestra-Inter in via di definizione. Nico Paz, giovedì sarà tutto più chiaro
- 13:21 Nainggolan, guai fuori dal campo: fermato senza patente in Belgio
- 13:07 Marotta: "Malagò profilo super eccellente, conosce le dinamiche dello sport"
- 12:53 L'Inter U16 si arrende in finale alla Juventus, Gridel: "Indimenticabile"
- 12:39 Malagò: "Stadi? Moratti, Berlusconi e gli altri avrebbero potuto rinunciare a 1-2 giocatori"
- 12:26 Jovetic: "Inter, andai via perché non avevo tempo da perdere"
- 12:12 Deschamps: "Bene la fase offensiva. Norvegia? Vogliamo il primo posto"
- 12:00 Dumfries resta abbottonato: "Real Madrid? Non dico niente"
- 11:45 Il Liverpool è aperto a due possibili soluzioni per Curtis Jones
- 11:30 videoINTER - PALESTRA: CI SIAMO! Affare ai dettagli, già oggi può essere il GIORNO della CHIUSURA
- 11:18 Pisa già oltre Akinsanmiro: l'ultima idea è Topalovic
- 11:06 Palestra all'Inter per 52 milioni di euro: tutti i dettagli del pacchetto
- 10:56 CdS - Luis Henrique in partenza? Non per forza: gli scenari per il brasiliano
- 10:43 Palestra a un passo dall'Inter: oggi un contatto per chiudere
- 10:33 Sono le ore di Palestra all'Inter: nuovi contatti con l'Atalanta
- 10:29 UFFICIALE - Piovani non è più l'allenatore dell'Inter Women
- 10:15 SM - Frattesi preferisce la Juve: spuntano due contropartite tecniche
- 10:01 Il Gazzettino - Solet-Inter, chiusura non imminente. C'è concorrenza
- 09:50 La Repubblica - Mancini ct, club di A contrari: anche Marotta è perplesso
- 09:36 Romano: "Se ci fosse l'occasione Nico Paz, l'Inter mollerebbe Jones"