Ebenzer Akinsanmiro si appresta a cominciare il prossimo campionato con l'Inter... ma da avversario. Il Monza, infatti, è in chiusura per il centrocampista nigeriano nell'ultima stagione al Pisa: l'operazione con i nerazzurri è ormai alle battute finali, con l'Inter che ha dato il suo ok per permettere al ragazzo di effettuare le visite mediche e mettere la firma con il club brianzolo.

Akinsanmiro si trasferirà al Monza a titolo definitivo, per un'operazione da 7,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita che secondo Fabrizio Romano sarà del 10%. L'Inter non avrà alcun diritto di recompra sul giocatore.