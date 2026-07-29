Ebenzer Akinsanmiro si appresta a cominciare il prossimo campionato con l'Inter... ma da avversario. Il Monza, infatti, è in chiusura per il centrocampista nigeriano nell'ultima stagione al Pisa: l'operazione con i nerazzurri è ormai alle battute finali, con l'Inter che ha dato il suo ok per permettere al ragazzo di effettuare le visite mediche e mettere la firma con il club brianzolo. 

Akinsanmiro si trasferirà al Monza a titolo definitivo, per un'operazione da 7,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita che secondo Fabrizio Romano sarà del 10%. L'Inter non avrà alcun diritto di recompra sul giocatore.

Sezione: Focus / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 20:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.