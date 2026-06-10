Adesso è ufficiale: José Mourinho lascia il Benfica e torna alla guida del Real Madrid, come da promessa di Florentino Perez. Il club portoghese ha annunciato infatti la sua separazione con l'ex tecnico dell'Inter spiegando che le Merengues "hanno versato la quota di 15 milioni di euro per sbloccare la clausola di risoluzione del suo attuale contratto di lavoro sportivo, e l'allenatore ha dato il suo consenso a tale ingaggio. Nel corso della stagione 2025/26, José Mourinho ha allenato il Benfica in 45 partite ufficiali, registrando 27 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, con un bilancio di 86 gol segnati e 39 subiti. Il Benfica gli augura il meglio", chiosa il comunicato.

Torna a casa Marco Silva

Contemporaneamente, è arrivato anche l'annuncio dell'erede dello Special One sulla panchina dell'Encarnado: è stato infatti raggiunto l'accordo con raggiunto Marco Alexandre Saraiva da Silva, meglio noto come Marco Silva, per la firma di un contratto di lavoro sportivo valido fino alla fine della stagione sportiva 2027/2028, rinnovabile fino all'annata 2028/2029. Silva torna ad allenare nella squadra della sua città dopo l'annata 2014-2015 allo Sporting Lisbona col quale ha conquistato la Coppa del Portogallo e tanta esperienza in Inghilterra tra Watford, Hull City, Everton e Fulham che riportò in Premier League al termine della stagione 2021-2022.