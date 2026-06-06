Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore della Pianese. La società amiatina è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il tecnico piemontese, che guiderà le zebrette nel campionato di Serie C 2026/27.

Una vita tra le fila dell'Inter

Classe 1975, nato a Gaglianico, nel Biellese, Zanchetta cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter, con cui arriva anche a esordire in prima squadra. Da calciatore colleziona 120 presenze in Serie A e più di 260 in Serie B, legando gran parte della propria carriera al Chievo e vestendo inoltre le maglie di Lecce, Vicenza, Foggia, Cremonese e Reggina.

Conclusa l’esperienza sul campo, nel 2011 intraprende la carriera da allenatore alla Cremonese, guidando la formazione Allievi. Successivamente approda alla Juventus, dove conquista la Supercoppa Primavera 2013 alla guida dell’Under 19 bianconera. Nella stagione 2014/15 assume la guida della Berretti dell’Alessandria, mentre l’anno seguente entra nello staff tecnico dell’Hellas Verona come collaboratore di Andrea Mandorlini prima e Luigi Delneri poi. Nel 2016 fa ritorno all’Inter, iniziando un lungo e proficuo percorso nel settore giovanile nerazzurro. In nove stagioni, lavorando con Under 17, Under 18 e Primavera, conquista ben cinque trofei: due Campionati Nazionali Under 17, due Supercoppe Italiane Under 17 e uno Scudetto Primavera. Nel giugno 2025 arriva la prima esperienza alla guida di una prima squadra nel calcio professionistico, con il Novara nel campionato di Serie C – Girone A.

Adesso per Zanchetta si apre una nuova avventura alle pendici del Monte Amiata, sulla panchina della Pianese. La società bianconera dà il benvenuto al nuovo allenatore e gli augura buon lavoro per la stagione che sta per iniziare.