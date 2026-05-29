Nella giornata di oggi, venerdì 29 maggio, Palazzo Lombardia ha ospitato un momento di grande commozione con la consegna del Premio Rosa Camuna a Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter e del calcio italiano venuta a mancare lo scorso 6 maggio a soli 69 anni. Una cerimonia resa ancora più interista ed emozionante per la presenza del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, giunto a destinazione rendere omaggio a uno dei numeri 10 più amati della storia nerazzurra.

Il prestigioso riconoscimento della Regione Lombardia celebra il Becca per il suo talento, per la passione e per l’eleganza con cui ha rappresentato lo sport italiano. Con questo riconoscimento, l’istituzione regionale ha voluto esprimere la propria gratitudine a Beccalossi per aver dato lustro al territorio lombardo, lasciando una grande eredità di valori umani e sportivi.

La motivazione

Evaristo Beccalossi, alla memoria (Brescia) – In segno di profonda riconoscenza e commosso ricordo per il talento, la passione e l’eleganza con cui ha onorato il calcio italiano, legando indissolubilmente il proprio nome ai colori dell’Inter e conquistando l’affetto di generazioni di tifosi. Interprete raffinato del gioco e simbolo di creatività e lealtà sportiva, ha rappresentato un esempio autentico di impegno e amore per lo sport. Regione Lombardia ne celebra la memoria, riconoscendo in lui una figura che ha saputo dare prestigio al territorio e lasciare un’eredità di valori umani e sportivi destinata a durare nel

tempo. Grazie per i tanti successi e i ricordi meravigliosi che ci ha lasciato!