Secondo quanto risulta a Sky Sport, l Liverpool, in questa fase del mercato, non è disposto a fare 'sconti' all'Inter per Curtis Jones, nonostante il contratto di quest'ultimo abbia una scadenza vicina, nello specifico fissata al 30 giugno 2027. Permane, quindi, la distanza economica tra domanda e offerta dopo i contatti della scorsa settimana nell'ambito di una trattativa che è iniziata lo scorso gennaio e che le parti hanno deciso di rinviare all'estate alla luce di posizioni differenti su costi e formula. 

Da quel che trapela, in Italia si vocifera di una richiesta di 30 milioni di euro a fronte di una proposta di 20 milioni di euro, mentre in Inghilterra la forbice parrebbe più alta visto che i Reds per ritenersi soddisfatti vorrebbero 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro. 

Sezione: News / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 20:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.