Secondo quanto risulta a Sky Sport, l Liverpool, in questa fase del mercato, non è disposto a fare 'sconti' all'Inter per Curtis Jones, nonostante il contratto di quest'ultimo abbia una scadenza vicina, nello specifico fissata al 30 giugno 2027. Permane, quindi, la distanza economica tra domanda e offerta dopo i contatti della scorsa settimana nell'ambito di una trattativa che è iniziata lo scorso gennaio e che le parti hanno deciso di rinviare all'estate alla luce di posizioni differenti su costi e formula.

Da quel che trapela, in Italia si vocifera di una richiesta di 30 milioni di euro a fronte di una proposta di 20 milioni di euro, mentre in Inghilterra la forbice parrebbe più alta visto che i Reds per ritenersi soddisfatti vorrebbero 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro.