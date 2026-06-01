Intervistato da SportMediaset dalla spiaggia di Piazzale San Martino a Riccione, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato delle big di Serie A, soffermandosi in particolar modo sulla filosofia di calcio moderno che gli piace: "Qualsiasi squadra di De Zerbi. Stiamo tornando a vedere un calcio propositivo anche in Italia, penso a Inter, Roma e Juventus. Si deve capire che ripaga un gioco del genere e spero si vada in quella direzione".