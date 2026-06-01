Domani, allo Stadion HNK Rijeka, la nazionale croata comincerà a scaldare i motori in vista dell'imminente Mondiale sfidando il Belgio in un test che il ct Zlatko Dalic ha definito 'una prova vera contro un avversario forte'. Lo farà cercando di dare spazio praticamente a tutti i giocatori convocati, come anticipato nella conferenza stampa della vigilia proprio dal selezionatore capace di portare la sua rappresentativa al secondo e terzo posto nel 2018 e nel 2022: "Questa è la migliore rosa di 26 giocatori che posso scegliere al momento - le sue parole -. Spero che vada tutto bene e che non ci siano infortuni che mi costringano a cambiare. Domani potremo fare otto cambi, ma vedremo se potremo farne di più. Tutti stanno bene, non vogliamo che le partite vengano sottovalutate ma vorrei dare a tutti la possibilità di giocare. Ieri abbiamo visto il Brasile (nel 6-2 contro Panama, ndr) fare dieci cambi".

Proiettandosi alla rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, Dalic ha aggiunto: "E' importante avere un mix di giocatori esperti e giovani, ne abbiamo avuto la dimostrazione nel 2018 e nel 2022. I giocatori più esperti sono fondamentali per noi, ma sono contento che stiano arrivando anche i giovani, che hanno portato velocità e agilità. Penso a Vušković, Petar Sucic, Baturina... Abbiamo un mix ideale, senza troppi giocatori più anziani o più giovani".