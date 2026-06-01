Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, conferma le ultime voci di mercato circolate sul conto di Marco Palestra, giocatore che ha attirato le attenzioni di alcune squadre inglesi dopo l'ottima annata trascorsa in prestito al Cagliari. Recentemente si è parlato soprattutto del Manchester City che a breve annuncerà l'italiano Enzo Maresca come prossimo manager al posto di Pep Guardiola.

"So che Palestra è entrato in maniera molto concreta nel mirino di qualche club di Premier League, club che possono pagare le cifre chieste dall'Atalanta ha detto il giornalista -. Il giocatore, tuttavia, potrebbe dire di voler rimanere in Italia. Se c'è un'offerta dell'Inter che si avvicina alle richieste dell'Atalanta... Poi bisogna capire se Dumfries va via e altre cose".

Proprio oggi, senza entrare nello specifico sulle preferenze per il suo futuro, il diretto interessato ha dichiarato di 'essersi sempre sentito pronto per il salto in una big'.