Questa settimana sarà quella della ratifica ufficiale del rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter, un accordo su cui le parti sono in sintonia da diverso tempo, secondo quanto conferma Sky Sport. Il tecnico romeno siederà sulla panchina nerazzurra fino al 2028, con la possibilità automatica in favore del club di estendere il matrimonio anche alla stagione successiva. Almeno tre anni a disposizione per aggiornare ulteriormente la bacheca, impreziosita dopo l'ultima stagione con scudetto e Coppa Italia.
Per riuscirci, fanno notare i colleghi, serviranno dei rinforzi, a partire da Curtis Jones, obiettivo dei nerazzurri da gennaio per il quale non è stata ancora trovata la quadra con il Liverpool (ballano diversi milioni di euro tra domanda e offerta). L'altro elemento in cima alla lista dei desideri è Marco Palestra, per cui serviranno 40-45 milioni di euro per strapparlo all'Atalanta. In Viale della Liberazione, l'intenzione di investire una cifra importante è nota, in attesa di capire, a proposito di laterali destri, il futuro di Denzel Dumfries. Ancora tutto da scrivere.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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