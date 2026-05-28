Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, ha voluto smentire le voci di un presunto addio anticipato dell’ex allenatore dell’Inter all’Al Hilal:

"Questioni strettamente interne al club, non commento"

"In riferimento alle notizie circolate negli ultimi giorni a me attribuite riguardo l'allenatore Simone Inzaghi e l'Al Hilal FC, confermo che non sono state rilasciate tali dichiarazioni da parte mia – in particolare per quanto riguarda comunicazioni relative a trasferimenti o l'invio di rapporti al Club. Queste sono questioni strettamente interne al Club, e non è né mio ruolo né mio compito commentarle pubblicamente", ha concluso il procuratore italiano.