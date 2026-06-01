Marco Palestra ha fatto un campionato davvero importante con la maglia del Cagliari. Ma la sua crescita è stata molto rapida, ricordando il salto tra i professionisti avvenuto con l'Atalanta U23 in Serie C nel 2023. Con la Dea, in terza seria, mise a referto 41 presenze, 3 gol e 3 assist in una stagione che ne ha confermato la crescita costante. Quel che sorprendeva, già tre anni fa, era la mentalità da veterano del classe 2005, che dominava in lungo e in largo in terza serie.

La rapida crescita

Le sue prestazioni hanno così convinto Gian Piero Gasperini, che gli concesse anche l'esordio in Europa League nella vittoria per 4-0 contro il Rakow. La scorsa estate il passaggio al Cagliari in prestito secco, dove Palestra ha potuto mettersi in mostra al servizio della squadra di Pisacane. Il rendimento è stato davvero ottimo, tanto da attirare le attenzioni di diverse formazioni importanti, tra cui l'Inter: "Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto'', ha dichiarato quest'oggi.