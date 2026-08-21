Dopo le voci delle scorse settimane, ora è ufficiale. Alessandro Antonello non è più il direttore generale dell'Olympique Marsiglia. L'ex dirigente interista si separa dai francesi dopo un anno. Ad annunciarlo è proprio il club marsigliese, con un comunicato: "Antonello ha messo la sua esperienza al servizio dell'Olympique Marseille per avviare diversi progetti importanti, in particolare in termini di sviluppo dei ricavi e miglioramento dello stadio".

Il comunicato prosegue: "Il club desidera inoltre ringraziare Alessandro per l'impegno e il lavoro svolto in questo periodo. I progetti che ha contribuito ad avviare saranno proseguiti e rafforzati nell'ambito della roadmap definita dalla nuova dirigenza". Su X, intanto, il giornalista Nicolò Schira ha accostato il nome dell'ex Inter al Padova, pista che era già emersa negli scorsi mesi prima di essere smentita. Ora però le parti sembrerebbero di nuovo in contatto.