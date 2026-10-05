Dopo i due giorni di riposo concessi dal mister Alberto Gilardino, il Parma è tornato ad allenarsi quest'oggi al Mutti Training Centre di Collecchio. Si è rivisto in gruppo il giovane attaccante Simone Lontani, rientrato dopo gli impegni con la Nazionale Under 19. Mancavano ancora all'appello Daffara, Keita, Sierro e Britschgi, impegnati con le rispettive selezioni nazionali.