Dopo i due giorni di riposo concessi dal mister Alberto Gilardino, il Parma è tornato ad allenarsi quest'oggi al Mutti Training Centre di Collecchio. Si è rivisto in gruppo il giovane attaccante Simone Lontani, rientrato dopo gli impegni con la Nazionale Under 19. Mancavano ancora all'appello Daffara, Keita, Sierro e Britschgi, impegnati con le rispettive selezioni nazionali. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 18:15 / Fonte: Parmalive.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.