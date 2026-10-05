AAA, terzini cercasi. Sembra assurdo considerata l'abbondanza di opzioni da cui attingere per le convocazioni, ma Zinedine Zidane, nel nuovo ruolo da CT della Francia, sta facendo fatica a trovare terzini destri e sinistri all'altezza delle sue aspettative. L'allenatore ha convocato Andy Diouf, schierato come terzino improvvisato, per la sua prima pausa internazionale da commissario tecnico della nazionale francese, richiamando anche Adrien Truffert, che in precedenza aveva collezionato una sola presenza in Nazionale. Il terzino sinistro del Bournemouth si è distinto ed è uno dei grandi protagonisti di questa pausa per le Nazionali.

Tuttavia, il ruolo rimane un problema per Zidane. Secondo L'Équipe, ha chiesto alla Federazione di prendere provvedimenti per risolvere la situazione. Ha dato istruzioni a Gérald Baticle (Nazionale francese Under 21) e Bernard Diomede (Nazionale francese Under 20) di far crescere nuovi giocatori in queste posizioni, per dare alternative alla Nazionale nei ruoli di terzino sinistro e terzino destro. Durante questa pausa, giocatori delle squadre giovanili come Christian Mawissa (AS Monaco) e Ismaelo Ganiou (RC Lens) hanno ricoperto il ruolo di terzino con successo per la prima squadra.