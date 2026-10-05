Quattro sconfitte in quattro partite: bilancio certamente non lusinghiero per la Serbia di Veljko Paunovic in questo blocco di partite di Nations League. Al di là degli zero punti in classifica, però, il tecnico delle Aquile può trarre qualche indicazione positiva dal suo gruppo, in particolare da alcuni singoli. Nel dettaglio, l'emittente pubblica serba RTS evidenzia la prova contro i Paesi Bassi di Aleksandar Stankovic, che ha dimostrato ancora una volta le sue qualità nel gioco palla a terra in posizioni più arretrate, offrendo un solido contributo difensivo.
È stato proprio il centrocampista dell'Inter a servire un ottimo passaggio in avanti che ha permesso alla Serbia di segnare, confermando, secondo l'emittente, che il suo tempo in Nazionale è presente, non solo futuro.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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