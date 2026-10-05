Aria nuova in casa Parma. Nei giorni scorsi il club ha operato un avvicendamento in panchina, salutando Carlos Cuesta e riaccogliendo Alberto Gilardino, che in Emilia si era presentato al grande calcio in maglia gialloblu e adesso ha il compito di risollevare la squadra guidandola da fuori campo. Oggi a Collecchio guiderà il primo allenamento settimanale dopo il riposo concesso alla squadra nel weekend, nella settimana che porta alla trasferta di San Siro contro l'Inter sabato prossimo.
Il programma prevede una doppia seduta nella giornata di martedì, mentre da mercoledì a venerdì è prevista una sessione di allenamento al giorno. Tra i rientri è previsto quello di Adrian Bernabé, che si candida alla convocazione per sabato.
Sezione: L'avversario / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 10:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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