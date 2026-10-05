Quarantadue gol con la maglia della nazionale argentina. Lautaro Martinez ha raggiunto il podio dei marcatori all-time dell'albiceleste staccando di una rete Aguero e mettendosi all'inseguimento di Batistuta (55) e dell'imprendibile Messi (125).

Anche con l'Inter, c'è una "rincorsa" in atto. "E' sul podio dei marcatori assoluti anche con la maglia nerazzurra, avendo messo a referto fin qui 179 centri in 381 presenze. Dopo aver staccato Boninsegna, adesso il Toro sta puntando il secondo posto di Altobelli a quota 209 (ci sono ancora 30 reti di differenza) mentre Meazza è saldamente in cima con 284 gol all’attivo. Vista la media del Toro si tratta di contatori che si aggiornano senza sosta, in attesa delle prossime sfide con le maglie di Argentina e Inter".