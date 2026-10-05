Ancora qualche ora di attesa per conoscere il futuro di Matteo Darmian. Secondo quanto riporta oggi Tuttomercatoweb, la dirigenza del Bologna, squadra con cui era in prova l'ex Inter, deciderà domani se tesserare il giocatore. Darmian è già sceso in campo in amichevole contro l'Ascoli, nella sconfitta per 3-1 dei suoi.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 19:28
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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