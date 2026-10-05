Andy Robertson, attuale giocatore del Tottenham, ha raggiunto quota 100 presenzecon la Nazionale scozzese nella vittoria per 2-0 contro la Macedonia del Nord a Skopje sabato sera. Questo risultato ha portato Robbo a poche presenze dal superare il leggendario Kenny Dalglish. Il terzino trentaduenne ha condiviso un video montaggio che ripercorre il suo debutto con la nazionale scozzese , i suoi gol e assist nel corso degli anni, la storica notte di Hampden Park in cui la Tartan Army si è qualificata per i Mondiali e molti altri ricordi, mentre celebrava questo importante traguardo. Ha accompagnato il video con questo messaggio: "Se qualcuno mi avesse detto, da bambino, quando ho iniziato a giocare a calcio e non desideravo altro che farne la mia vita, che avrei potuto raggiungere una sola presenza con la nazionale scozzese, ma nient'altro nella mia carriera, gli avrei risposto con entusiasmo. Arrivare a quota 100 è qualcosa che ancora non riesco a realizzare del tutto".

Il post ovviamente ha ottenuto parecchi like e moltissimi commenti anche di ex compagni di squadra di Robertson, tra i quali Curtis Jones che con lui ha condiviso l'esperienza al Liverpool fino al giugno scorso. Il centrocampista dell'Inter si è così espresso: "Un risultato incredibile. Te lo meriti, fratello".