Ad Appiano Gentile si torna a lavorare in vista della partita di sabato al Meazza contro il nuovo Parma di Alberto Gilardino. Cristian Chivu dovrà attendere il rientro dei Nazionali per avere tutto il quadro completo, ma sa già che il capitano Lautaro Martinez non tornerà dall'Argentina prima di giovedì e potrebbe accomodarsi in panchina contro i ducali. Si candida invece a un posto da titolare Hakan Calhanoglu, che oggi o domani potrebbe tornare completamente a disposizione dopo aver saltato, come da programma, l'amichevole da 70 minuti contro il Lumezzane sabato mattina.

I candidati a una maglia

Per quanto concerne l'undici titolare da proporre il 10 ottobre, come sottolinea Quotidiano Sportivo è sicuro un posto per Marcus Thuram, con Pio Esposito o Ange Bonny a seconda delle valutazioni che si faranno anche in chiave Bruges (partite di Champions League martedì 13 ottobre). Salvo sorprese tornerà tra i titolari Federico Dimarco, in campo per tutta la partitella di due giorni fa, mente  buone indicazioni anche da Djed Spence, schierato per 50 minuti. L'inglese dovrebbe ricevere la prima convocazione con la maglia dell'Inter. A proposito di inglesi, non ci sarà sicuramente John Stones, ancora in via di guarigione dal risentimento muscolare patito contro l'Udinese, mentre dovrebbe essere titolare Curtis Jones.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 11:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.