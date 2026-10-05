Una delle migliori notizie di questa finestra internazionale per l'Italia è senza dubbio il rendimento dell'ex Inter Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002, passato in estate al Sassuolo, ha dimostrato di potere essere utile alla causa per la squadra del CT Roberto Mancini. Proprio di questo ha parlato il suo allenatore in neroverde Alberto Aquilani ai microfoni di Sky Sport: "A Sebastiano Esposito l'ho messo in testa sin da quando è arrivato, dell'obiettivo azzurro: non ce lo aspettavamo subito, dobbiamo mettergli in testa che può rimanerci per diversi anni, perché è nell'età giusta per fare certe cose. I miei ragazzi sono giovani e molto bravi, dimostrano anche in Nazionale quanto stanno facendo qui. E mi auguro ci arrivino anche altri, che per me possono farlo".

Sulla partita contro il Milan di questo weekend e più in generale sul campionato invece si è espresso così: "La Serie A è sempre difficile e competitiva, quest'anno credo si sia visto il miglioramento con le regole, gli arbitri che ti lasciano giocare e un ritmo più alto. Sarà una partita difficile, affrontiamo una grande squadra, ma abbiamo le nostre armi e dobbiamo continuare a crederci".