Alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, che chiuderà il ciclo di gare della Svizzera in questa finestra internazionale extralarge, Murat Yakin ha annunciato che ricorrerà al turnover per avere una squadra più fresca dopo tre impegni affrontati nel giro di appena otto giorni: "Non abbiamo ancora deciso nulla, ma penso che tre o quattro cambi li faremo - ha spiegato il selezionatore dei rossocrociati in conferenza stampa -. Dobbiamo valutare il carico di partite, certi giocatori non hanno ancora le basi per tenere questo ritmo. Senza dimenticare che abbiamo giocato e giocheremo su un campo pesante". Gli elvetici scenderanno in campo domani sera alla Thermoplan Arena di Lucerna.