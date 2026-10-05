Il rinnovo del contratto di Santiago Beltran rimane la priorità assoluta del River Plate, mentre la ricerca di un portiere in caso di partenza del giovane è ancora nelle fasi preliminari. La lista comprende tre opzioni, che portano a Yacine Bounou, Juan Musso e Agustin Rossi, ma nessun accordo è stato ancora finalizzato. Il contratto col River Plate del giovane portiere monitorato dall'Inter scade a dicembre 2027. Il club ha avviato trattative per un prolungamento fino al 2029, ma non è stato ancora raggiunto un accordo; i suoi rappresentanti si sono comunque mostrati disponibili a procedere.

Nel frattempo, la concorrenza per il giovane arquero dei Millonarios si allarga; la Juventus lo ha contattato informalmente qualche settimana fa, quando era alla ricerca di un portiere, pur senza presentare un'offerta formale. Il passaporto europeo del giovane ha facilitato la procedura. Anche l'Atlético Madrid lo tiene d'occhio in caso di partenza di Jan Oblak e lo considera una promettente risorsa per il futuro.