La Francia si conferma al primo posto del girone di Nations League, davanti all'Italia, in virtù della vittoria conquistata in rimonta a spese del Belgio: allo Stade de Franc  finisce 4-1. Il match si sblocca al 35', su una verticalizzazione improvvisa di Lavia che trova impreparata la difesa transalpina, compreso Andy Diouf, schierato come terzino sinistro per 90' da Zinedine Zidane, sul taglio di Lukebakio, poi freddo davanti a Restes. I Blues reagiscono nella ripresa, creano diverse occasioni prima di trovare un uno-due di precisione pugilistica con Doué e Cherki che stende i Diavoli Rossi. Poi colpiti ulteriormente due volte dal solito Olise. 

Sesta partita da titolare in tre settimane, tra club e nazionale, per Piotr Zielinski, schierato per la quarta volta di fila dal via dal ct polacco Jan Urban. Il centrocampista dell'Inter, capitano per l'occasione, è rimasto in campo 90' nnel match perso a Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina: 1-0 al triplice fischio, con gol decisivo su rigore di Basic. 

Sezione: Focus / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 22:43
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.