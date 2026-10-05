Blokotech, azienda attiva nell'innovazione di soluzioni software per l'iGaming, ha ingaggiato l'ex campione dell'Inter e della Nazionale azzurra Marco Materazzi come ambasciatore del Bloko Padel Tour. Matrix sarà presente al SiGMA World di Roma mercoledì 4 novembre, dove farà un'apparizione speciale nell'ambito del Bloko Padel Tour, contribuendo a unire il mondo dello sport, dell'intrattenimento e dell'iGaming. Materazzi ha dichiarato: “Ho sempre creduto che le cose migliori accadano quando la passione incontra la competizione. Il padel ha la stessa grinta che trovavo sul campo da calcio: intensità, gioco di squadra, voglia di vincere. Da giocatore appassionato, è uno sport con cui ho una vera affinità e sono orgoglioso di far parte del Bloko Padel Tour di Roma".

Il Bloko Padel Tour, che si svolgerà durante tutto il SiGMA World, offrirà un ricco programma di partite, intrattenimento e networking al Padiglione 9, culminando con la Grand Finale di mercoledì 4 novembre. Dopo le tappe di Buenos Aires, Malta, Miami e Città del Messico, la finale di Roma rappresenterà il momento clou della stagione 2026. In qualità di organizzatore del tour, Blokotech porterà la sua esperienza direttamente all'evento, con Materazzi tra i nomi di punta. La partnership si inserisce in un periodo di continua espansione per Blokotech, azienda che fornisce tecnologia modulare per operatori di casinò e scommesse sportive, oltre a una piattaforma B2B completa progettata per avviare e scalare le attività di iGaming.