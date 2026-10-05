Dopo la partita pareggiata per 0-0 contro il Monopoli, Alessandro Formisano, allenatore del Savoia, ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai canali ufficiali del club oplontino: "Abbiamo fatto la gara che ci richiedeva il contresto, contro una squadra importante per la categoria e che non concede nulla. Abbiamo sfiorato più volte il vantaggio, poi siamo stati bravi a non squilibrarci sulle loro opportunità. Ho rivisto la tempra del Savoia, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi".

Dopo un lungo periodo di esilio forzato, il Savoia giocherà sabato pomeriggio contro l'Inter U23 tra le mura amiche del Giraud di Torre Annunziata: "Siamo stati nomadi per tante giornate, non è facile non essere a casa. I tifosi non ci hanno mai abbandonato, ora non vediamo l'ora di costruire il nostro campionato tra le mura amiche".