Anche con la vetrina della Nazionale i gol continuano ad arrivare e Pio Esposito dà ragione a chi lo considera un giocatore già oggi in grado di fare la differenza, non solo un prospetto importante a livello internazionale. Non è dunque un caso se l'Arsenal, grande estimatore del classe 2005, abbia approfittato della pausa per per visionare l'attaccante dell'Inter in vista di un possibile trasferimento nel 2027, come rivelato da TeamTalk. L'Arsenal è fortemente alla ricerca di un nuovo attaccante e, sebbene siano stati accostati giocatori del calibro di Julian Alvarez, Nicolò Tresoldi e persino Erling Haaland, si sta lavorando anche su altre potenziali opzioni in vista della prossima stagione. Uno di questi è proprio Esposito. I Gunners avevano degli osservatori presenti a Bursa per visionarlo in azione con la Nazionale italiana contro la Turchia, partita in cui il ventunenne è andato a segno nella vittoria per 4-1 e ha anche servito l'assist del 3-0. L'Arsenal ha continuato a monitorare a lungo termine anche la stella del Real Madrid Arda Guler, ma è Esposito il calciatore valutato con maggiore attenzione, soprattutto dopo le referenze positive nel campionato di Serie A in questo inizio di stagione in cui ha segnato due gol nelle sue prime cinque partite. Esposito ha ora all'attivo 6 gol in 12 presenze con la Nazionale azzurra, a dimostrazione della rapidità con cui si è affermato a livello di nazionale maggiore.

Estimatori in aumento

Non solo l'Arsenal: c'è anche il Manchester United tra le squadre che hanno già potuto apprezzare le sue qualità. L'Inter è pienamente consapevole del potenziale di Esposito e, all'inizio dell'estate, ha deciso di tutelare il suo giocatore offrendogli un nuovo contratto di sei anni. L'accordo è stato raggiunto dopo la constatazione dell'interesse di club come Manchester United e Barcellona e offre all'Inter una protezione significativa qualora arrivassero proposte. Per l'Arsenal, la trattativa su Esposito si inserisce in un processo più ampio di valutazione delle opzioni in vista del 2027. Il club continua a essere accostato a diversi nomi affermati, ma la sua operazione di reclutamento sta valutando anche alternative più giovani e il nerazzurro è emerso come uno dei giocatori che stanno prendendo seriamente in considerazione.