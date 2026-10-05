Il Milan perde, per diversi mesi, Alexis Saelemakers. Lungo stop per il belga, che, secondo quanto ha reso noto oggi pomeriggio il club rossonero, ha avuto una perdita di stabilità alla caviglia destra, già operata nel 2024 dopo una frattura al malleolo. Sono in corso le valutazioni di natura medica del caso, per stabilire il miglior percorso di recupero. Secondo però quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe essere operato. Se così dovesse essere, per lui rientro a 2027 inoltrato.