Il Milan perde, per diversi mesi, Alexis Saelemakers. Lungo stop per il belga, che, secondo quanto ha reso noto oggi pomeriggio il club rossonero, ha avuto una perdita di stabilità alla caviglia destra, già operata nel 2024 dopo una frattura al malleolo. Sono in corso le valutazioni di natura medica del caso, per stabilire il miglior percorso di recupero. Secondo però quanto riporta La Gazzetta dello Sportil giocatore dovrebbe essere operato. Se così dovesse essere, per lui rientro a 2027 inoltrato.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 21:49
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.