"Stasera è stata diversa dalle altre partite, lo sapevamo perché abbiamo cambiato tanti giocatori e abbiamo perso fluidità di gioco". Roberto Mancini esordisce così a Sky Sport, parlando a caldo dopo Italia-Turchia 3-1. 

A novembre altri due test probanti.
"Dobbiamo continuare così, le prossime due sono Francia e Belgio, ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles. Saranno due belle partite". 

Si aspettava una crescita così rapida?
"Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Nel complesso, oggi è stata una partita difficile giocata con la testa. A me è piaciuto il fatto che questo è un buon gruppo, che poi è la base per arrivare a dei risultati". 

C'è un dialogo in corso tra Malagò e Buonfiglio: come vivi questa storia del possibile commissariamento della FIGC?
"Non so cosa potrà succedere, penso che le cose si sistemeranno bene". 

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 22:58
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.