"Stasera è stata diversa dalle altre partite, lo sapevamo perché abbiamo cambiato tanti giocatori e abbiamo perso fluidità di gioco". Roberto Mancini esordisce così a Sky Sport, parlando a caldo dopo Italia-Turchia 3-1.

A novembre altri due test probanti.

"Dobbiamo continuare così, le prossime due sono Francia e Belgio, ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles. Saranno due belle partite".

Si aspettava una crescita così rapida?

"Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Nel complesso, oggi è stata una partita difficile giocata con la testa. A me è piaciuto il fatto che questo è un buon gruppo, che poi è la base per arrivare a dei risultati".

C'è un dialogo in corso tra Malagò e Buonfiglio: come vivi questa storia del possibile commissariamento della FIGC?

"Non so cosa potrà succedere, penso che le cose si sistemeranno bene".