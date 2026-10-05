Gli impegni delle Nazionali durante questa pausa hanno ridotto quelli delle rappresentative giovanili anche nell'ultimo weekend. Per questo le partite sono state meno del solito, anche se comunque molte squadre maschili e femminili nerazzurre hanno arricchito il programma. Di seguito, i risultati riportati dal sito ufficiale del club:

UNDER 20 Amichevole, Inter-Al Ain 0-2 Reti: -

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Parma 1-3 Reti: 90' Corti

UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: Inter-Napoli 0-1 Reti: -

UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone 5-1 Reti: 27’ Corraini, 45’ Nuzzi (rig.), 53' Franceschi, 81’ e 82’ Ascone

UNDER 16 Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter 1-1 Reti: 59' Giovannoni rig.

UNDER 15 Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter 0-0 Reti: -

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone 12-0 Reti: 4’ 1t Sasselli, 25’ 1t, 7' 2t, 9' 2t, 16' 2t, 25' 3t Pedrini, 6’ 3t, 10’ 3t, 21’ 3t, 24’ 3t Tavola, 11’ 3t Prezioso, 16’ 3t Cucinotta

Sezione: Giovanili / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 18:58
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.