Tra i giocatori visti con la nazionale argentina nella partita amichevole contro il Burkina Faso c'era anche Tomas Palacios, subentrato nella ripresa a Lisandro Martienz. Oggi Tuttosport ricorda che il classe 2003 è ancora di proprietà dell'Inter, acquistato per 6,5 milioni più bonus ad agosto 2024, ma in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes fino a fine anno a 6,5 milioni di euro. Senza controriscatto per la società di via della Liberazione, ma con una percentuale sulla futura rivendita.

"Palacios in nerazzurro non è mai riuscito a imporsi - si legge -. Arrivato a 21 anni per ricoprire il ruolo di vice-Bastoni dopo che Oaktree aveva stoppato gli innesti a parametro zero degli over 30 Hermoso e Ricardo Rodriguez, l’argentino con Simone Inzaghi aveva collezionato solamente 26 minuti in tre apparizioni, due in Serie A e una in Coppa Italia. Considerando il rendimento in Argentina fino a oggi - 30 gare, 29 da titolare - e l’esordio con la nazionale maggiore, sembra scontato l’acquisto da parte dell’Estudiantes che nel 2027 potrebbe provare a fare cassa (ci sono diverse squadre interessate). Se per l’Inter sarà un rimpianto o meno, lo si scoprirà in futuro".