Chi sarà il Signore della Seria A 2025/26? Sono rimasti in quattro a contendersi il Gentleman Awards. Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della 31a edizione del Premio Gentleman Fair Play nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano. A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il giocatore simbolo dell’Inter Campione d’Italia, Federico Dimarco, il capitano della Croazia e faro del Milan, Luka Modric, il centrocampista della Juventus di Luciano Spalletti, Manuel Locatelli, e il portiere rivelazione della Lazio, Edoardo Motta. Una serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, in cui verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Seria A.
Ci saranno I riconoscimenti speciali al Presidente dell’Inter, Beppe Marotta e per la pattinatrice azzurra più medagliata nella storia delle Olimpiadi Arianna Fontana. Riconoscimento che le sarà consegnato dal presidente del CONI Lombardia, Marco Riva.
In occasione dei 20 anni dall’ultima Nostra Coppa del Mondo di calcio sarà assegnato il Premio Gentleman alla carriera per l’ex terzino di Bari, Juventus, Milan e Barcellona e Campione del Mondo 2006, Gianluca Zambrotta.
Per la Lega B, con il Premio Gentleman - PierMario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo Presidente Paolo Bedin sarà assegnato a uno tra i seguenti giocatori vincitori del Cartellino Verde Lega B Fulignati della Cremonese, Fumagalli della Reggiana e Joronen del Palermo. I loro gesti spontanei di Fair Play hanno colpito tutta la Giuria. Ma solo uno sarà premiato con la simbolica Torre di San Siro.
Premio speciale Gentleman in collaborazione con la Lega C per il club Alcione Milano che ha deciso di istituire uno torneo di calcio benefico dedicato alla giovane Chiara vittima della strage di Crans Montana e il cui fratello milita nelle file dell’Alcione.
Prima edizione anche per lo Speciale “Impresa per lo Sport” a Veronica Squinzi, AD del Gruppo Mapei e AD e direttore generale del Sassuolo Calcio.
La serata sosterrà i progetti dell’Associazione “In Campo con il Cuore” che in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale sono diretti a cardio proteggere la Città di Milano.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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