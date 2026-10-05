Massimo Pessina, Eddy Kouadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragora e Mohamed Alì Zoma. Questi i nomi dei giocatori che non figurano nella lista dei convocati da Roberto Mancini per la partita di stasera a Bologna contro la Turchia, ultimo dei quattro impegni per la Nazionale azzurra in questa sosta dedicata alla Nations League.

Tra i presenti, probabilmente dalla panchina, c'è Samuele Inacio, che magari potrebbe raccogliere qualche minuti esordendo sul campo con gli azzurri. Convocati i tre nerazzurri Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Pio Esposito.

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 11:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.