La partita tra Inter e Parma sarà la prima in cui Cristian Chivu avrà l'intera batteria degli esterni al completo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il ritorno a pieno ritmo di Djed Spence, pronto a debuttare in nerazzurro, fa sì che il tecnico abbia una rosa di possibilità ancora più larga. Tanto più che Federico Dimarco ha disputato l'intero test col Lumezzane, a dimostrazione del fatto che i problemi a un ginocchio sono alle spalle.

Resta un interrogativo, che comunque non toglie il sonno: "Quando Spence sarà alla piena efficienza, chi sarà la prima scelta? - ci si chiede sul quotidiano - È una domanda che, al momento, non può avere una risposta. Probabilmente dipenderà dal tipo di partita che Chivu deciderà di impostare. Sì, perché Diouf e Spence hanno caratteristiche differenti: il primo è più offensivo, mentre il secondo è più difensivo. Si tratta chiaramente di un vantaggio, perché il tecnico rumeno ora ha la possibilità di cambiare anche in corsa".

Peraltro l’ex Tottenham può giocare su ambo le fasce e dare quindi fiato a Dimarco. Senza contare che in rosa ci sono anche Luis Henrique e Carlos Augusto.