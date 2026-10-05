Il fatto di non aver sostituito Curtis Jones, dopo averlo ceduto in estate all'Inter, non è stata necessariamente una mossa sbagliata da parte del Liverpool, secondo Michael Owen. Che, parlando in esclusiva a TEAMtalk tramite Football Betting, ha spiegato che, con questa scelta, il club ha aperto le porte della prima squadra ai giovani più promettenti della sua Academy come Trey Nyoni e James McConnell: "Credo ci siano un paio di ottimi giovani; non è affatto un male sfoltire la rosa per farli emergere e metterli alla prova. L'obiettivo è evitare di bloccarne il loro percorso di crescita - il pensiero dell'ex attaccante inglese dei Reds -. Non credo avessero bisogno di acquistare altri giocatori per completare la rosa. Se fossero riusciti a ingaggiare qualcuno in grado di inserirsi subito in squadra, tanto meglio, ma penso che i giovani del vivaio siano all'altezza. La difficoltà per qualsiasi club sta nel fatto che, quando si cerca di rafforzare la squadra, è necessario che si renda disponibile un giocatore di alto livello. Mi preoccuperei piuttosto di altro: quanto si vuole spendere? L'importante è far sì che la squadra torni a girare a pieno regime e a giocare bene"