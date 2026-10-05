Hanno fatto discutere, nelle ultime ore, le parole di Mario Gila alla Gazzetta dello Sport. Il difensore milanista, arrivato in estate dalla Lazio, ha dichiarato infatti di aver preferito i rossoneri all'Inter, con i nerazzurri che mai davvero avevano affondato il colpo sul centrale spagnolo. La stessa Gazzetta ha spiegato ora cosa c'è stato dietro alla scelta della dirigenza del club di Viale della Liberazione.

Gila al Milan: perché l'Inter si è defilata in estate

Il nome di Mario Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027, faceva gola a tante squadre: Atalanta, Milan, Napoli e, seppur marginalmente, anche all'Inter. La ' Rosea' spiega però che i campioni d'Italia han preferito percorrere altre opzioni. Alla base della decisione l'arrivo di John Stones a chiudere il reparto difensivo. "Una scelta molto precisa che ha portato ad aggiungere al pacchetto un difensore esperto e permesso al club di dirottare il proprio budget in altre zone di campo dove veniva considerato più urgente", racconta l'articolo della Gazzetta.

Le zone di campo in questione sono ovviamente la corsia di destra, dove è arrivato Djed Spence, e il centrocampo, con la novità Curtis Jones. In ogni caso, lo spagnolo è sempre stato considerato soltanto un'alternativa anche in caso di colpo oneroso per la retroguardia: in pole position c'era infatti Trevoh Chalobah, passato poi al Como.