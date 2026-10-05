Roberto Mancini, Ct dell'Italia, dopo la vittoria 3-1 sulla Turchia ai microfoni Rai è soddisfatto della prova vista: "Nonostante avessimo cambiato c'era stanchezza, abbiamo sofferto all'inizio ma poi sono stati bravi a riprendere la partita. Avere occasioni, segnare, risegnare dopo l'1-1, una buona gara nonostante fosse la quarta. Sapevamo che avremmo perso fluidità nel gioco con tanti cambi ma era previsto. Due giocatori erano ammoniti, l'arbitro era male intenzionato e quindi li ho tolti nel secondo tempo. Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per migliorare. Siamo secondi? Dobbiamo continuare, a novembre ce la andremo a giocare in Belgio e vedremo".