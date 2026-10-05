Seconda settimana di sosta per l'Inter U23. Anche questa settimana la squadra di Vecchi non è scesa in campo a causa della sosta. Le altre formazioni del girone C di Serie C, però, hanno disputato la propria partita secondo calendario. Ad aprire il turno, sabato 3 ottobre, la vittoria del Sorrento ai danni del Casarano per 2-0. I tre punti consentono ai campani di tenere il passo del Potenza, che ha battuto 4-2 il Picerno e va da solo in testa alla classifica.

Al terzo posto in solitaria il Bari, battuto per 2-1 dalla Salernitana all'Arechi. I padroni di casa hanno ribaltato la partita negli ultimi dieci minuti e così i pugliesi hanno perso la vetta della graduatoria. Il Catania ha battuto, con rigore di Coda al 95', il Crotone: 2-1 al Massimino, mentre la Casertana è caduta sul campo della Cavese 2-0. Sconfitta particolarmente dolorosa per Vinicio Espinal, esonerato dal club rossoblù. Ha vinto in casa anche il Giugliano, battendo 1-0 il Barletta, mentre il Foggia ha avuto la meglio per 0-2 contro il Cosenza. Infine due pareggi a rete bianche: Cerignola-Altamura e Monopoli-Savoia. Proprio quest'ultima compagine sfiderà l'Inter U23 settimana prossima, il 10 ottobre alle 14.30.

La classifica del girone C di Serie C

Potenza 19

Sorrento 18

Bari 16

Catania 13

Salernitana 12

Monopoli 12

Picerno 12

Casertana 12

Cerignola 11

Foggia 11

Cavese 11

Scafatese 10*

Inter U23 10**

Casarano 10

Altamura 8

Savoia 7

Barletta 7

Giugliano 7*

Cosenza 2

Crotone 0 (6 punti di penalizzazione)



* = una gara in meno, ** = due gare in meno