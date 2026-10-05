Seconda settimana di sosta per l'Inter U23. Anche questa settimana la squadra di Vecchi non è scesa in campo a causa della sosta. Le altre formazioni del girone C di Serie C, però, hanno disputato la propria partita secondo calendario. Ad aprire il turno, sabato 3 ottobre, la vittoria del Sorrento ai danni del Casarano per 2-0. I tre punti consentono ai campani di tenere il passo del Potenza, che ha battuto 4-2 il Picerno e va da solo in testa alla classifica.

Al terzo posto in solitaria il Bari, battuto per 2-1 dalla Salernitana all'Arechi. I padroni di casa hanno ribaltato la partita negli ultimi dieci minuti e così i pugliesi hanno perso la vetta della graduatoria. Il Catania ha battuto, con rigore di Coda al 95', il Crotone: 2-1 al Massimino, mentre la Casertana è caduta sul campo della Cavese 2-0. Sconfitta particolarmente dolorosa per Vinicio Espinal, esonerato dal club rossoblù. Ha vinto in casa anche il Giugliano, battendo 1-0 il Barletta, mentre il Foggia ha avuto la meglio per 0-2 contro il Cosenza. Infine due pareggi a rete bianche: Cerignola-Altamura e Monopoli-Savoia. Proprio quest'ultima compagine sfiderà l'Inter U23 settimana prossima, il 10 ottobre alle 14.30.

La classifica del girone C di Serie C

Potenza 19
Sorrento 18
Bari 16
Catania 13
Salernitana 12
Monopoli 12
Picerno 12
Casertana 12
Cerignola 11
Foggia 11
Cavese 11
Scafatese 10*
Inter U23 10**
Casarano 10
Altamura 8
Savoia 7
Barletta 7
Giugliano 7*
Cosenza 2
Crotone 0 (6 punti di penalizzazione)

* = una gara in meno, ** = due gare in meno

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 22:18
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.